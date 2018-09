Topsvømmer budt velkommen med hyldest

Kolding: Svømmestjernen Rikke Møller Pedersen blev forleden hædret af borgmester Jørn Pedersen for sin sølvmedalje i 4x100 meter medley ved sommerens EM i svømning i Glasgow.

Svømmeren, der for nylig flyttede til Kolding sammen med sin kæreste, sejleren Nicolai Sehested fik en damaskdug fra Georg Jensen Damask.

Rikke Møller Pedersen skiftede tidligere i år klub, så hun nu stiller op for Kolding Svømmeklub. Samtidig er hun blevet tilknyttet klubben og Slotssøbadet som konsulent.

- Herfra er der stor glæde over, at du repræsenterer Kolding Svømmeklub på så fornem vis. Det er god branding for ikke bare klubben men også for os som by og kommune. Og at du så samtidig også er et stort forbillede for medlemmerne i klubben, er jo også fantastisk, sagde Jørn Pedersen blandt andet til svømmeren, der siden 2013 har haft verdensrekorden i 200 meter brystsvømning.