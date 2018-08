Toppolitikere tøver: Borgere må se langt efter løsninger på bøvl og bureaukrati

Mandag samledes 60 borgere fra Syd- og Sønderjylland for at blive klogere på det arbejde, som de to sydjyske toppolitikere Eva Kjer Hansen (V) og Henrik Dahl (LA) har sat i værk for at komme samfundets bøvl og bureaukrat. Efter flere forsøg på at lokke konkrete løfter og løsninger ud af politikerne måtte borgerne dog sande, at intentionerne er gode, men løsningerne svære at finde.