Topchefer til norsk fabrik ventes ansat snart

Vi ønsker selvfølgelig ikke at ansatte en masse mennesker uden at have et selskab og et CVR-nummer.

Efter påske

- Nordmændene kommer herned i hele uge 16 for at deltage i de endelige samtaler, men vi ønsker selvfølgelig ikke at ansatte en masse mennesker uden at have et selskab og et CVR-nummer, siger Jan Thomsen med henvisning til, at handlen om byggegrunden på Venusvej ikke er faldet på plads endnu.

Årsagen er, at det danske selskab ikke er stiftet endnu, selvom det i november i forbindelse med nyheden om modulhus-projektet blev oplyst, at overtagelsesdagen af byggegrunden skulle være 31. januar.

Hvornår bliver selskabet stiftet?

- Som vi forstår det, så bliver det efter påske.

Hvorfor trækker det ud?

- Fordi der, som vi forstår det, har været nogle diskussioner i investorkredsen om, hvad der skal ligge hvor i forhold til, at der er tale om investeringer både i Danmark og i Sverige, fortæller Jan Thomsen.

Så når fabrikken at blive bygget til årskiftet?

- Jeg ved det simpelthen ikke.