Topchef: Ingen problemer i at lade Haugk forlade byrådet

Kolding: Der er ingen problemer i at give Socialdemokratiets gruppeformand og tidligere borgmesterkandidat, Christian Haugk, lov til at træde ud af byrådet.

Det forklarer kommunaldirektør Thomas Boe i forbindelse med, at Christian Haugk onsdag eftermiddag oplyste, at han ønsker at forlade byrådet ved udgangen af marts. Årsagen er, at han skal være kultur-, fritids- og landdistriktschef i Haderslev Kommune.

- Jeg har bedt vores jurister se på sagen, og de har vurderet, at der ikke umiddelbart er nogen problemer eller udfordringer ved det, siger Thomas Boe.

Han henviser til paragraffen i kommunal- og regionalvalgloven, hvor der står: "Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet."

Thomas Boe peger på, at ordet forretning ifølge kommunens vurdering også omfatter politikernes jobmæssige situation.

- Når man får et nyt arbejde på det niveau, er det rimelig grund, og bare fordi man sidder i byrådet, skal man jo ikke være stavnsbundet, siger Thomas Boe.

Det er formelt byrådet, der skal tage stilling til Christians Haugks anmodning om at forlade byrådet.

Christian Haugk fik 3483 personlige stemmer ved valget i 2017 og var dermed den politiker, der fik flest personlige stemmer efter borgmester Jørn Pedersen.