Tommy gjorde klar til en samtale med Obama: En fuldstændig vanvittig idé

Fra starten af 2017 arbejdede Tommy Langhoff og Henrik "Røde" Jensen på at få Obama til Kolding. I juni 2017 inviterede de sig selv til New York for at mødes med det netværk, der havde kontakten med Obamas stab. Efter mødet var de to herrer opløftede, og i dag er Tommy Langhoff sikker på, at det var afgørende, at de tog til USA. - Vi tog mødet i New York uden invitation. Det, tror jeg, virkede. Det var det afgørende. Foto: Tommy Langhoff