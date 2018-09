Tommy forhandlede kontrakten med Obama på plads: Fedt med al den virak

Den tidligere direktør for Business Kolding, Tommy Langhoff, glæder til at at møde Barack Obama, som han har arbejdet hård for at få til byen.

Kolding: Tankerne om at få Barack Obama til Kolding opstod, mens Tommy Langhoff var direktør for Business Kolding. Og det var derfor også ham, som var med i de indledende kontakter med amerikanerne og ham, der forhandlede kontrakten helt på plads, selvom han på det tidspunkt var fratråde som direktør for erhvervsorganisationen.

- Så jeg har arbejdet frivilligt for at få Obama til byen i cirka et halvt år, griner Tommy Langhoff, som derfor er inviteret til at deltage i arrangementet af Business Kolding.

Faktisk var det Tommy Langhoff, der som den første fik besked om, at projektet var lykkedes.

- Det var helt sindsygt at få den besked. Jeg var netop landet med en flyver i Hamborg, da jeg tændte telefonen, og jeg tror ikke, der var nogen på det fly, som ikke vidste, at jeg havde fået en god nyhed.

Nu glæder Tommy Langhoff sig til at møde manden, det hele handler om.

- Jeg glæder mig helt vildt til at høre og se ham og møde ham. Det er fedt at se, hvor mange, der har taget det her til sig med at lave alt muligt. Alt den virak og at byens summer af liv, det er fedt.