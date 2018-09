Tommy åbner hobbybutik i den gamle købmandsforretning: Folk skal lære at være kreative igen

Perler, huse til modeltoge papir, farver, alle mulige former for tuscher og garn. Hylderne i Hobby 4 Alle kommer til at bugne af forskellige hobbyartikler, når Tommy Lass slår dørene op til sin nye hobbyforretning den 19. oktober.

Vamdrup: Snart kommer der nyt liv i den gamle købmandsforretning på Østergade. Vamdrup-borgeren Tommy Lass åbner nemlig en hobby-butik på adressen. Butikken kommer til at hedde Hobby 4 Alle, og hylderne vil bugne af alverdens hobbyartikler. - Vi vil prøve at dække så bredt som muligt. Der vil være både pige-hobby, drenge-hobby og voksen-hobby, siger Tommy Lass. - For pigerne vil de eksempelvis kunne købe perler her, mens der også kommer huse til modeltog i laserskåret pap, som nok er mere til drengene, siger han. Men det stopper ikke ved perler og huse til modeltoge. Der vil være papir, farver, alle mulige former for tuscher og garn. - Det var egentlig meningen, at jeg ikke ville have garn, for jeg har ikke forstand på garn. Men der er mange, der har efterspurgt det, så jeg er blevet lidt presset til også at have garn, smiler Tommy Lass. Hvorfor åbner du en hobbybutik? - Jeg har tænkt på det i mange år, og jeg synes, der mangler noget i den her stil i byen. Brugsen har lidt af det, men der mangler et sted, hvor man kan få noget andet end en malebog. Jeg håber, børnene vil tage butikken til sig, siger Tommy Lass. - Folk skal lære at blive kreative igen, og vi skal være bedre til at løsrive os fra vores telefoner.

Hobby 4 Alle Første åbningsdag er den 19. oktober.Butikken kan findes på Østergade 24.



Den vil holde åbent torsdag, fredag og lørdag.



Der vil blandt andet blive solgt materialer i Hobby 4 Alle til at lave figurer som disse. Foto: Casper Vagner Christensen