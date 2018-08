Tomme ældreboliger koster kommunen halv million om året: Nu efterlyses yngre lejere

Kolding Kommune: Det koster skatteyderne en halv million kroner om året, at syv af kommunens ældreboliger står tomme. Nu skal alle have mulighed for at leje sig ind i Stepping og Sjølund.

Kolding Kommune brugte i 2016 de tomme lejligheder til at huse nogle af de flygtninge, der pludseligt kom til Danmark. Men efter at de er flyttet ud, har ingen boet i boligerne, selv om nogle af dem ligger centralt i forhold til både indkøb og kollektiv transport.

- Vi har et godt og hyggeligt miljø omkring vores boliger, så jeg tænker, at de er attraktive. Og så er det også bedst for lejlighedernes tilstand, at de er lejet ud, så der er jævn varme på, vandrørene bliver brugt, og der bliver luftet ud hver dag. Vi håber meget på, at det her nye initiativ kan forbedre udlejningen, siger formand for Tyrstrup Andelsboligforening, Frede Nøhr, i en pressemeddelelse.