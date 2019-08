Tom er klar i sin nye sportsbar: Tog imod sin første gæst

Tom Andkjær åbnede fredag sin sportsbar, der med navnet Onkel Toms Hytte, fortæller, at gæsterne kommer til at møde ham bag disken i det meste af stedets åbningstid.

Kolding: Det var en nervøs men også stolt Tom Andkjær, der fredag ved middagstid slog dørene op til helt nye sportsbar Onkel Toms Hytte i Munkegade.

Få minutter efter kunne han skænke den første øl op stående bag disken og derefter tage imod betaling fra sin første kunde.

- Det er meget mærkeligt men dejligt. Jeg har været helt vildt nervøs. Det her sted er jo som en lille baby for mig, og man håber jo, at folk kan lide det, man laver. Jeg vil virkelig det her så meget, siger Tom Andkjær, der har en broget baggrund bag sig som blandt andet skuespiller, sanger, kommunal gademedarbejder og senest folketingskandidat for Nye Borgerlige.

Nu ejer han så det meste af Onkel Toms Hytte, som er det sted, han selv har manglet i Kolding. Et sted, hvor man kan se fodbold og samtidig få lidt godt at spise til en rimelig pris, og et sted, hvor man kan gå hen med vennerne, uden at der bliver spillet alt for høj musik.

Ejeren af Tobbers, Torben Pibenbring, ejer 30 procent af Onkel Toms Hytte og har lovet at tage et par vagter bag disken engang imellem. Men op mod 90 procent af tiden bliver det Tom Andkjær selv, der vil betjene kunderne.