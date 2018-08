Tørken stopper turbinerne på Harteværket

Der er ikke nok vand til at holde gang i turbinerne på Harteværket. Derfor har man valgt at slukke for turbinerne, som genererer strøm til koldingenserne.

Kolding: På grund af tørken er der ikke nok vand til at holde gang i vandturbinerne på Harteværket, og derfor har de ansætte valgt at slukke for turbinerne, som står for én procent af Kolding og omegns strømforbrug. Det svarer til gadebelysningen. Lige nu kan man derfor ikke opleve, hvordan en turbine producerer strøm.

- Vi har ellers som en ny attraktion lovet at tænde for en turbine her i sommerferien tirsdag og torsdag klokken 11, så det ville være lidt lettere for vores besøgende at opleve maskinerne i fuld sving. Men vi havde ikke lige forudset den historisk voldsomme tørke, så lige nu kan vi desværre ikke tænde for turbinerne. Der er simpelthen ikke nok vand i søerne ved Ferup og Stallerup. Det er selvfølgelig ærgerligt, men lige så snart vi får den fornødne regn, tænder vi selvfølgelig for turbinen igen på de lovede tidspunkter, siger projektchef Cecilie Røner.

Den langvarige tørke har sænket vandstanden i søerne ved Ferup og Stallerup, og på værket ønsker man ikke at tømme søerne for vand, og derfor laves der ikke strøm på værket, før der falder rigelige mængder regn.