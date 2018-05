Kolding: Med konceptet Mr. Business forsøger tøjkæden Mr at vinde markedsandele ved et målrettet salg til virksomheder, således at erhvervskunders medarbejdere kan bestille arbejdstøjet hjemmefra.

- Med Mr. Business kan vores butikker give lokale virksomheder en service, der endnu ikke er set i markedet, når det handler om arbejdstøj. Vi kan godt levere traditionelt arbejdstøj, men vi skiller os især ud, fordi vi til for eksempel sælgere, kontor- og forretningsfolk kan tilbyde et udvalg af mærkevarer, som de konkurrerende profiltøjsforhandlere ikke har - arbejdstøj kan sagtens være andet end basisartikler og kedeldragter. Ved at gå så målrettet ind på B2B-markedet får butikkerne samtidig bedre mulighed for at udnytte de stille timer i løbet af dagen, siger adm. direktør i Indkøbsforeningen Mr. Frank Skovgaard, i en pressemeddelelse.

Med Mr. Business får virksomheder deres egen webportal, hvor medarbejderne selv kan håndtere deres køb ud fra rammer, som arbejdsgiveren har fastsat.