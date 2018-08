Tobias er bare helt tosset med længdespring

- Jeg skal til boldkast senere. Det bliver fedt. Jeg er i hvert fald sikker på, at jeg klarer boldkast godt, fordi jeg har engang kastet en tennisbold 75 meter, da jeg var til atletikstævne for fem år siden. De bolde, vi bruger her i dag, er lidt tungere, men sidste gang jeg prøvede, så kastede jeg over 50 meter. Jeg har dyrket atletik i mange år, så det begynder at sidde lidt i kroppen, siger Tobias Ingemansen.

Nordhøj er en social virksomhed under Kolding Kommune, som tilbyder beskæftigelses- og aktivitetstilbud for en bred gruppe af borgere.Organisationen er fordelt på tre afdelinger; Niels Bohrs Vej, MultiFlex og Aktiviteten Nr. Bjert, samt to butikker: Butik Nord og Butik Nørregade. Funktionsniveauet hos borgerne er meget varieret. Den største gruppe er mennesker med udviklingshæmning, men der er også personer med sindslidelser, senhjerneskade og autisme.

De går op i det

Elly Nielsen fra bostedet Skovvænget har tilmeldt sig længdespring og boldkast.

- Jeg glæder mig til det hele. Jeg var også med sidste år, og det er sjovt og hyggeligt, siger Elly Nielsen.

Hun har trænet begge discipliner hjemmefra.

Arrangøren Lene Lunde synes, at dagens arrangement er fedt.

- Nu er det gået i gang, og det regner, men det lægger folk ikke mærke til længere. Det er fedt. Når jeg ser tre år tilbage, så var det en kamp for dem at komme i gang med at bevæge sig. Nu er det en del af deres hverdag, og de går op i det. Jeg tror, at det giver dem et kick at være med. Nogle får lidt mere selvtillid, og det betyder meget, at de møder hinanden på tværs og de yder noget sammen i fællesskab. De får bygget nye venskaber op til sådant et arrangement som i dag, siger Lene Lunde.

Senere på dagen er der præmieoverrækkelse, hvor der er medaljer til første-, anden- og tredjepladsen.