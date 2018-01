Tobbers dropper aftenåbent efter sygdom

Kolding: Det er stort set slut med at tage på Tobbers mad- og kaffebar i aftentimerne. Et længere sygdomsforløb i efteråret har nemlig fået Torben og Charlotte Pipenbring til at overveje, hvor de skal bruge deres kræfter.

I oktober fik Torben fjernet en kræftknude i maven, og den 36-årige caféejer er først nu så småt tilbage på arbejde igen. Derfor har han besluttet at skrue lidt ned for blusset, blandt andet ved at opgive planer om at drive kantine i House of Innovation.

Ud over at trække sig fra kantinen, så har café-parret besluttet sig for at koncentrere sig om deres spisested og café og droppe aftenåbning af både mad- og kaffebar.

- Nu er vores primære fokus på vores to forretninger igen, for jeg kan godt mærke, at madbaren var ved at glide lidt ud af mine hænder, så den skal tilbage til det gamle Tobbers igen, fortæller Torben, som dog har planer om at arrangere en række særlige arrangementer som vinsmagning, standup med mere, som skal foregå om aftenen.

Nu er han nemlig klar til igen at se fremad.

- Kræft var 2017, og 2018 er på vej til det gode, gamle liv. Nu skal vi hygge os med vores to steder og nyde det, vi har i stedet for mere vil have mere, understreger Torben Pipenbring.