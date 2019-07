To unge taekwondokæmpere fra Kolding udtaget til landshold

Kolding: Kolding Huma Taekwondo Klub har to udøvere på det danske landshold, der nu netop er udtaget til U21 EM i Sverige. De repræsenterer Danmark til et stævne, hvor alle andre unge seniorer under 21 repræsenterer og kæmper for deres europæiske land.

De to er Ilia Jameian og Ayda Jameian. De er søskende og begge stiftere af Kolding Huma Taekwondo Klub. Det er første gang kæmpere fra Kolding tager til et stævne som dette. Ayda var udtaget til senior-VM i maj i år, men hun kom ikke afsted på grund af misinformationer i forhold til hendes visum og pas. Hendes mål er OL.

Nu skal søskendeparret for første gang være forenet og kæmpe for Danmark og Kolding. Før har de kun stillet op hver for sig sammen med deres coach, Abbas Jameian.