To unge butikstyve stjal tilsammen for 27,50 kroner

Kolding: Det var en meget dum streg i regningen, som to teenagere indkasserede, da de sent tirsdag eftermiddag blev snuppet som butikstyve hos Netto i Jernbanegade.

En butiksdetektiv havde bemærket de to 15-årige koldingensere, en dreng og en pige, mens de gik rundt i forretningen. Og da de havde passeret kasselinjen blev de bedt om at vise, hvad de ikke havde betalt for.

Det drejede sig blandt andet om en rulle Oreo-kiks, og i alt var der stjålne varer for 27,50 kroner.

De to fik hver en bøde, og deres forældre blev underrettet om deres butikstyveri.

Episoden er noteret tirsdag klokken 17.40.