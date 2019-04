To ud af tre vil bevare Kolding Havn i ny undersøgelse: Det er en automatreaktion

Det ryster ikke borgmester Jørn Pedersens (V) verden, at to ud af tre har svaret, at de gerne vil beholde Kolding Havn i en ny undersøgelse.

Kolding: Selvom to tredjedele af de adspurgte i en ny undersøgelse svarer, at de ikke mener, at Kolding Havn bør lukkes, så giver det ikke anledning til at ændre på nogle beslutninger for borgmester Jørn Pedersen (V).

- Ikke i min verden. Jeg er flere gange blevet spurgt, hvorfor vi ikke har hørt borgerne på forhånd, men vi kender jo svaret. Det er en automatreaktion, at folk vil lade ting forblive, som de er. Det er en indlysende reaktion, og vi er jo valgt til at se ud i fremtiden, nøjagtigt som de har gjort i Middelfart, hvor jeg ikke tror, der er nogen, der længere er stiller spørgsmålstegn ved, om det var en god idé at afvikle deres havn over tid, siger Jørn Pedersen.

Undersøgelsen er lavet af Epinion for initiativet Bevar Kolding Havn og marketingsfirmaet Setoff. Epinion har spurgt 300 koldingensere, om de mener, havnen bør lukkes. Borgmesteren mener, at resultatet nok ville have et helt andet, hvis der var blevet stillet et andet spørgsmål.

- Man kunne jo have stillet spørgsmålet om, borgerne synes, at industri skal ligge ved siden af attraktive boliger i bymidten. Så tror jeg, at en stor del ville have sagt klart nej, siger han.