KOLDING: Natten til søndag klokken 01.24 begik to tyve indbrud i en villa på Agtrupvej. Tyvene kom ind ved at knuse en rude og har stjålet flere lamper fra villaen. De to tyve beskrives begge som mænd på ca. 18 år, almindelig bygning, nordisk af udseende og med grå hættetrøjer. De kørte væk fra stedet på en mørk scooter. Politiet vil gerne kontaktes, hvis nogen har oplysninger.