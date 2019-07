Kolding: Natten til onsdag var der indbrud i en virksomhed på Gejlhavegård. Politiet fik anmeldelsen klokken 02.05 og kort efter anholdte politiet to personer. De blev standset i en ældre personbil, og de havde indbrudsværktøj som koben og tyvekoster på sig. De to er nu blevet sigtet, og politiet er i gang med at finde ud af, hvor tyvekosterne stammer fra, og hvor mange indbrud de to personer har begået.

De er begge 21 år, og den ene er fra Kolding, mens det ikke vides, hvor den anden er fra.