To personer varetægtsfængslet: Kørte op på fortovet og ramte mand

Kolding: To personer på 26 og 29 år blev lørdag varetægtsfængslet i fire uger. De to mænd er sigtet for at påkøre en 50-årig mand på Lærkevej fredag aften klokken 20. Ifølge politiet kom mændene kørende i bil og drejede op på fortovet, hvor de ramte den 50-årige. Mændene er sigtet for forsætligt at ramme manden. Politiet oplyser ikke noget om årsagen til personpåkørslen. Manden kom ikke alvorligt til skade.