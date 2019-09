To personer befandt sig i brændende lejlighed

Kolding: Søndag formiddag modtog Sydøstjyllands Politi en anmeldelse om en brand på Vejlevej i Kolding. Hurtigt viste det sig, at der var tale om brand i en lejlighed, der ligger i stueetagen i en toetagers bygning.

I lejligheden befandt sig to personer, hvoraf den ene var lejlighedens beboer. Begge personer endte på hospitalet til observation for røgforgiftning. Ifølge vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, John Skjødt, kan der dog være tale om et rent rutinetjek.

Årsagen til brandens opståen er endnu ukendt og skal derfor undersøges nærmere. Ifølge vagtchefen kan der dog muligvis være tale om et tændt strygejern, som har startet branden.