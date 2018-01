To mænd ville torpedere tre personer med bil

Kolding: To mænd bliver lørdag formiddag fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Horsens sigtet for at ville påkøre en gruppe mennesker fredag aften i Kolding.

Der er tale om en 26-årig mand fra Vejen og en 29-årig mand fra Bække, som fremstilles.

Episoden skete fredag aften lige før klokken 20 på Lærkevej i Kolding.

Ifølge politiet kørte de to mænd en bil op på fortovet for at køre tre mennesker ned. En person, en 51-årig mand fra Kolding, blev ramt på benet - dog uden alvorlig skade.

De to er sigtet for såkaldt kvalificeret vold.

Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke kommentere på årsagen til episoden, da man eventuelt skal foretage yderligere efterforskning lørdag.