To mænd sigtet for at være i besiddelse af hash

Kolding: Ifølge politiets døgnrapport er to personer sigtet for at være i besiddelse af hash. Det er sket fredag kl.03.59, hvor politiet foretager en rutinestandsning af en bil i Borchs Gård i Kolding. Patruljen mente, at der lugtede af hash, så politiet undersøgte bilen og fandt passageren i besiddelse af en mindre klump hash. Der er tale om en 21-årig mand fra Kolding.

Igen kl. 04.40 fattede en patrulje mistanke til en anden personbil i Borchs Gård. Her blev den ene passager en 18-årig mand fra Kolding fundet i besiddelse af euroufoiserende stoffer, og der lugtede af hash i bilen.