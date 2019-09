To mænd fængslet for drabsforsøg: Sigtet for knivstik i hals og mave

To af tre sigtede for drabsforsøg blev tirsdag eftermiddag varetægtsfænglset i henholdsvis to og fire uger. Den sidste sigtede slap for fængsel.

Kolding: Tre blåklædte mænd var tirsdag over middag centrum for et grundlovsforhør ved Retten i Kolding. Mændene havde ikke planlagt deres påklædning, men deres normale tøj var blevet konfiskeret, da det skulle bruges som bevismateriale. Derfor havde de blå dragter på.

De tre blå mænd, der alle har udenlandsk baggrund, var sigtet for forsøg på manddrab, og efter grundlovsforhøret blev to af dem varetægtsfængslet. Den ene, en 29-årig mand, slap for at komme i fængsel, mens en 37-årig blev fængslet i to uger og den sidste, en 26-årig, blev varetægtsfængslet i fire uger.

Mændene skulle ifølge sigtelsen have forsøgt at dræbe en 26-årig kvinde, der er bosat på Skovvejen i Kolding. Ifølge sigtelsen skulle mændene have stukket kvinden adskillige gange i maven, halsen, ryggen og nakken med en kniv med henblik på at dræbe hende.

Efter knivstikkeriet skulle mændene angiveligt have skubbet kvinden ud gennem et vindue i hendes lejlighed, der ligger på første sal.

Mændene blev anholdt i tidsrummet 18.30 til 19.30 mandag aften, efter politiet var blevet kaldt ud til Skovvejen, hvor en livløs kvinde lå på jorden. Kvinden var i livsfare og blev fragtet på Kolding Sygehus, men tirsdag formiddag kunne Frede Nissen, leder af politiets Efterforskningscenter Syd, oplyse, at kvinden er uden for livsfare.