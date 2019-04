To mænd brød ind hos Post Danmark og satte ild til knallert: Yderligere tre afbrændinger fulgte

Kolding: Mandag aften har to mænd sat ild til fire knallerter forskellige steder i Kolding.

Klokken 23.06 brød de to mænd ind hos Post Danmark i Mazantigade, hvor de stjal to knallerter. Den ene knallert satte de ild til ude på postgårdens parkeringsplads, og så kørte de væk på den anden.

Den næste afbrænding fandt sted i Hospitalsgade i et cykelskur ved Slotssøbadet, hvor den anden knallert fra Post Danmark blev brændt af. Hvorfra de fortsatte på andre stjålne knallerter til Kløvervej, hvor de to sidste knallerter blev brændt.

De to mænd blev anholdt af politiet og tilbageholdes nu, mens politiet efterforsker sagen yderligere, for at se. om der er grobund for en varetægtsfængsling.

Den ene af de anholdte er en mand på 31 år, han blev stoppet på Vejlevej og bliver foruden sigtelserne om indbrud, tyveri, brandstiftelser også sigtet for at køre knallert, mens han var påvirket af medicin eller stoffer.