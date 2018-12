To mænd anholdt efter de havde stjålet vinterdæk

Kolding: Politiet anholdte natten til lørdag to mænd for tyveri. Tidligere på natten havde politiet fået en anmeldelse af tyveri af fire vinterdæk og fælge, der var pillet af en bil på Egtvedvej mellem klokken 16.00 og 01.25.

Senere på natten anholdte politiet to personer, der var i besiddelse af vinterdækkene og nogle andre genstande. De to mænd, der er 32 og 35 år, stammer fra Bosnien og Serbien. Mændene bliver lørdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Kolding. Vagtchefen kunne lørdag ikke fortælle, hvordan politiet fik fat i de to mænd.