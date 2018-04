To måneder til deadline: Outlet-udviklere tror på projektet endnu

Nu er der præcist to måneder til deadline for Nordic Design Village, der arbejder med planer om at opføre outletcenter med boliger på deres grund på Riberdyb/Holmsinde.

Kolding: 12. juni om præcist to måneder er absolut sidste frist for projektudviklerne i Nordic Design Village til at komme i jorden med deres outletcenter på Riberdyb/Holmsminde, hvis de undgå, at Kolding Kommune tager skridt til at forlange, at handlen om den centrale byggegrund går tilbage.

Og selvom selskabet indtil nu hverken har offentliggjort navne på investorer eller mulige lejere i butikscentret, så er Nordic Design Villages tro på, at projektet vil lykkes, tilsyneladende fortsat intakt.

- Om tre uger håber jeg på, at vi er der, hvor vi gerne vil lande, siger direktør Carsten Kjærgaard, der som tidligere er sparsom med at uddybe og præcisere sine udtalelser.

- Men jeg kan sige, at det skrider fremad, og at vi i øjeblikket laver skriftlige aftaler om fortrolighed. Vi har brug for lidt luft endnu uden indblanding, siger han.