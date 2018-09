To kalve løs ved Kolding Storcenter: Politiet har jagtet dem siden klokken 7 i morges

Kolding: Siden klokken 07 i onsdag har politiet været på jagt omkring Kolding Storcenter. To kalve er nemlig på fri fod i området ved storcentret. Kalvene tilhører Ole Andersen, og kalvene er stukket af fra hans landbrug.

- Det er en lille kvie, altså en lille pige, på et års tid, og så er det en stud, der er stukket af. De savner nok deres venner, siger Ole Andersen, der ikke ved, hvordan kalvene er kommet ud gennem indhegningen.

Han fortæller, at den ene har bevæget sig ud i skovområdet, der ligger i nærheden af storcentret, mens kvien har fundet sig til rette på Kolding Golf Clubs golfbaner, hvor den sent onsdag eftermiddag ligger og sover. Kvien er udmattet, fortæller han, fordi den er "hundeangst".

Politiet og Ole Andersen er i øjeblikket ved at finde ud af, hvordan han får sine dyr hjem igen. I princippet burde det være nemt for ham at køre ind på golfbanen og hente sin kvie. Men det må han ikke for politiet.

- De siger, man ikke bare lige kan køre ind. De spekulerer på, om de bare skal trække geværet frem skyde den. For det er jo bare penge, som betjenten siger, men jeg vil nu gerne have lov til at prøve at få den ind i vognen, siger Ole Andersen.