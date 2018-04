To butikker og et træningscenter åbner ved Føtex i sydbyen

Kolding: Store kraner og masser af håndværkere er i øjeblikket i gang med at udbygge butikscentret ved Føtex i sydbyen. Det er sidste etape af Center Syd Kolding, og her kommer tre nye forretninger til at slå dørene op i starten af september.

Der bliver plads til Jysk, Fitness World og Vonsild Apotek, der bliver en filial af Kolding Løve Apotek. Det nye apotek får som noget helt nyt en drive through-bane, så kunderne kan hente medicin uden at forlade bilen.

Byggearbejdet startede inden påske, og byggeriet forventes at stå færdigt i løbet af de næste fire måneder, oplyser projektudvikler Henrik Munk Thomsen fra Hesø Gruppen. Han har stået for udviklingen og udlejningen af hele Center Syd.

- Det har været en konstruktiv og fantastisk rejse at se et udtjent erhvervsområde blive omdannet til et dynamisk retailområde. Det handler om at få detailkæderne til at tro på det. Koldings størrelse er lige på vippen til, om store kæder som Jem & fix og Jysk skal have en eller flere butikker, men nu lykkes det at skabe et stærkt center i sydbyen, som kan dække indkøbsbehovene for en stor gruppe af kunder både fra Kolding, men også fra de omkringliggende byer syd og vest for byen, siger Henrik Munk Thomsen.

Han har arbejdet med udvikle Center Syd siden 2014, hvor den første lejekontrakt blev underskrevet.