To år efter overfald i Legeparken: Nu er en 18-årig mand tiltalt

For omkring to år siden blev Jonas Andersen fundet nøgen i nærheden af Legeparken, efter han var blevet tævet. En 18-årig mand, som er tiltalt for overfaldet på Jonas Andersen, mødte mandag op ved Retten i Kolding.

Kolding: Tiltalte sidder uroligt i stolen. Han fører snoren fra sin sorte og gule hættetrøje op i munden og bider lidt i den. Han vipper med det ene ben. Indtil nu har han ellers siddet ganske stille, men da det fjerde forhold, han er tiltalt for, læses op, begynder han at rykke på sig.

Det fjerde af de i alt 34 forhold, han denne mandag er tiltalt for, er da også et af de mest markante forhold i det fyldige anklageskrift.

Forholdet drejer sig om en knap to år gammel voldssag, hvor den dengang 16-årige Jonas Andersen blev fundet nøgen og stærkt forslået i nærheden af Legeparken. Ifølge anklageskriftet havde tiltalte slået og sparket Jonas Andersen adskillige gange, hvilket medførte, at han pådrog sig blødninger under den bløde hjernehinde, skader omkring øjnene, flere løse tænder og hudafskrabninger på hele kroppen.

JydskeVestkysten var efter episoden i kontakt med Jonas Andersens mor, Heidi, der dengang forklarede, at hendes søn ikke havde brækket noget, men at han var stærkt forslået og hævet i ansigtet og på kroppen. Hun fortalte desuden, at flere af Jonas Andersens tånegle var flået af.

Tiltalte, der i dag er 18 år, blev mandag fremstillet ved Retten i Kolding. Han nægtede sig skyldig i forholdet, og han nægtede desuden at udtale sig om det.