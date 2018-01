To Kolding-skoler er blandt landets bedste til at gøre elever dygtigere

Bakkeskolen og Alminde-Viuf Fællesskole er blandt de allerbedste skoler i landet til at gøre eleverne fagligt dygtigere end forventet ud fra deres sociale baggrund. Det viser helt nye tal.

Kolding: Mange af skolerne i Kolding ligger igen i år lunt i svinget, når det gælder om at gøre eleverne dygtigere fagligt, end man skulle forvente ud fra elevernes sociale baggrund. Men på især Bakkeskolen og Alminde-Viuf Fællesskole kan de ansatte og eleverne smile ekstra meget. Helt nye tal for den såkaldte undervisningseffekt ved sidste års afgangsprøver på samtlige skoler landet over viser nemlig, at disse to skoler ligger helt i top på den nationale rangliste. Begge skoler er placeret på en delt sjetteplads.

Undervisningseffekt Undervisningsministeriet beregner de såkaldte socioøkonomiske referencer for landets grundskoler. Disse tal viser sammenhængen mellem elevernes resultater ved afgangsprøverne i 9. klasse med deres socioøkonomiske baggrund.Den socioøkonomiske baggrund hos eleverne omsættes til et udtryk for de forventede karakterpræstationer. På nogle skoler leverer eleverne bedre afgangsresultater end forventet, og disse skoler har en positiv undervisningseffekt. Andre skoler har en negativ undervisningseffekt.



Det er den borgerlige tænketank Cepos, der står bag ranglisten over skolernes undervisningseffekt.

Gode placeringer Undervisningseffekten viser, hvor godt eleverne på en skole klarer sig ved afgangsprøven i forhold til, hvad man skulle forvente ud fra deres sociale baggrund. Blandt de lidt over 1400 skoler, der er med på årets rangliste over skolernes undervisningseffekt, ligger også andre skoler i Kolding godt placeret. Munkevængets Skole og Sdr. Bjert Centralskole ligger på en delt 30. plads, mens Sct. Michaels Skole er nummer 44. Formanden for Skolelederforeningen i Kolding, Henrik Larsen, er godt tilfreds med, at de fleste af Koldings folkeskoler endnu en gang indtager høje placeringer, når det gælder undervisningseffekt, og han har et bud på hvorfor.