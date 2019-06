Tis op ad væggene: Kirkegård lukker wc efter hærværk igen og igen

- Vi trækker i nødbremsen. Sådan siger kirkegårdsleder Marie Vedel-Rieper, efter at man har valgt at aflåse toilettet ved Ndr. Kirkegård uden for kontortiden. Toilettet har været udsat for hærværk igen og igen siden i vinter.

Kolding: Når kontoret lukker på Ndr. Kirkegård, så er det slut med at låne nøglen til toilettet. Hidtil har der ellers været åbent, så besøgende på kirkegården kunne bruge toilettet, også når personalet var gået hjem. Den nye procedure skyldes, at toilettet siden i vinter har været udsat for omfattende og meget uhumsk hærværk igen og igen.

- Det er godt nok alvorligt at skulle aflåse toilettet. Men jeg betrager det som om, at vi trækker i nødbremsen, siger kirkegårdsleder Marie Vedel-Rieper.

Hun ville ønske, at det ikke var nødvendigt.

- Tænk på alle dem, som kommer langvejs fra for at besøge et gravsted, så er det jo rart, at man kan bruge toilettet, før man kører hjem igen. Men lige meget hvor meget vi gør rent, er der nogen, der ødelægger det for os. De bruger toilettet på en måde, så det er så uhumsk, at ingen vil gå derind, siger Marie Vedel-Rieper.