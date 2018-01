Tingfindere: Hunde snuste sig frem til tabte ejendele 194 gange sidste år

Kolding: Formand Olav Møller har netop gjort regnskabet op for 2017, og det viser, at DcH's Eftersøgningstjeneste sidste år løste 194 opgaver fordelt over hele landet.

Olav, som er tidligere lokalformand for DcH i Kolding, blev sidste år leder af eftersøgningstjenesten. Han tager imod de mange opkald fra folk, som har tabt ting og sager, som de gerne vil have DcH's hunde til at hjælpe med at finde.

- Høreapparater er noget af det mest almindelige, vi leder efter. Normalt er der højsæson, når hækkene skal klippes, og folk mister deres høreapparater i grene og hækaffald. Men der er kommet en ekstra højsæson, efter at det er blevet så populært at sætte juletræskæder op udenfor i hækken og i træer.

Også bilnøgler, punge, tasker og smykker er blandt det, som hundene snuser op. Og de gør det ganske gratis.

- For os er det en sport. Når andre går til golf, så går vi med hund. Og vi synes, det er spændende at være ude og lede efter forsvundne ting, siger Olav Møller.

Han har selv en oplevelse fra Bramdrupdam, han stadig husker på. Da havde en lille pige mistet den mobiltelefon, hun næsten lige havde fået i julegave. Efter en grundig søgning ude på fodboldbanerne strøg hunden pludselig afsted og kom igen med mobilen mellem tænderne.

- At se den glæde, som strålede fra den lille piges øjne, det var både lønnen og sejren for mig, siger Olav Møller, der siden er flyttet fra Kolding til Vejen, hvor han bor i dag.