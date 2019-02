Tina har fået sine cremer ud i 23 lande og lander et millionoverskud

Det er fem år siden, at Tina Søgaard startede House of Cosmetics, der producerer dufte, makeup og hudpleje for andre brands, såkaldte private labels, og for tre år siden lancerede hun sit eget mærke, Ecooking.

Kolding: Hun startede hjemme ved køkkenbordet med at mikse cremer til sig selv. Hendes skilsmisse havde taget hårdt på hende, så Tina Søgaard gik i gang med at mikse hendes egen cremer for at stramme huden op.

- Det er sjovere at have succes. Men vi er meget bevidste om, at det vi har i dag, det har vi måske ikke i morgen. Tingene udvikler sig meget hurtigt. De generationer, der kommer efter mig, er ikke tro mod produkterne.

Meget for pengene

- Det er fint. Men vi har også investeret en del i at få blandt andet Ecooking ud i verden. Så det kunne have været meget bedre. Når vi siger, at det er et acceptabelt regnskab, så er det fordi, vi lige nu åbner i flere lande i 2018, end vi egentlig havde regnet med. Det koster at åbne. Det er på den baggrund, du skal se resultatet. Men vi er glade for, at det går godt, siger Tina Søgaard, der i dag har 22 medarbejdere på lønningslisten.

Hun har arbejdet inden for branchen siden 2001 og har stået bag et andet selskab sammen med sin eksmand, hvor de også solgte kropsplejeprodukter. Men nu står hun på egne ben, og fra starten har ambitionerne været store. Hun er godt i gang i Europa, og til sommer tager hun turen over Atlanterhavet til en stor messe i Las Vegas, hvor hun skal promovere Ecooking.

- I mange år har man ikke kunnet få et produkt, der var naturligt og økologisk og samtidig havde en effekt på huden. Der er sket rigtig meget de seneste år, og da jeg starter op, der rammer jeg ned på et tidspunkt, hvor råvarerne begynder at virke. Samtidig sælger vi produkterne til en fornuftig pris. Alt er selvfølgelig relativt i forhold til pris, men jeg synes, at man får meget for pengene. Det er også meldingen fra kunderne, siger Tina Søgaard.