Tina Søgaard fra Ecooking kåret som Årets iværksætter 2017

Kolding: Tina Søgaard fra hudplejefirmaet Ecooking løb med sejren, da medlemmer af Business Kolding onsdag aften stemte om, hvem der kunne gå hjem med titlen som Årets Iværksætter 2017.

De to andre nominerede var European Wood Corporation og Felius Design. Men det var altså Tina Søgaard, der havde trukket flest sms-stemmer, da regnebrættet blev gjort op. Og det var en glad vinder, der modtog prisen.

- Det er jo en anerkendelse af det, vi laver, og al opbakning er godt. Ingen kan gøre sådan noget her alene, sagde Tina Søgaard.

Hun roser Kolding for at skabe et godt miljø for iværksættere. Selv har hun blandt andet fået en mentor tilknyttet via Business Kolding, og hun er også selv blevet mentor for andre nystartede.

- Selvom det er vigtigt at tjene penge, så er penge ikke alt. Det er vigtigt at give noget tilbage og have nogle mærkesager.

Derfor er det næste store projekt for Ecooking da også et CSR-program, hvor man vil hjælpe børn og kvinder.