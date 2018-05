Tilvokset vandhul blev til åben dam

Kolding: 12 elever fra 7. og 8. årgang på Alminde-Viuf Fællesskole tog i mandags på tur til Marielundskoven. Her blev de udstyret med save, økser og reb, og så lød opgaven ellers på at rydde Naturskolens undersøgelsesvandhul, der var groet kraftigt til i pilekrat.

I løbet af tre en halv time knoklede eleverne løs. Det tog dem kun en halv time at sørge for, at sollyset kunne nå søen, og da eleverne var færdige, var bredden stort set ryddet for store piletræer, og der var skabt mulighed for, at vandplanter igen kan vokse og medvirke til bedre vandkvalitet i dammen.

- Forventningen var, at kun en tredjedel af dammen ville blive ryddet, men muligheden for en praktisk skoledag med fysisk arbejde var lige, hvad eleverne ønskede, fortæller naturvejleder Jørn Chemnitz fra Naturskolen.

Forvandling fra skygget vandhul til lysåben dam faldt også i naturens smag, for efter rydningen kunne eleverne se adskillige guldsmede og vandnymfer flyve rundt langs bredderne.