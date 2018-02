Tiltalt for McDonalds-røveri mødte ikke op: Han frygtede for sin sikkerhed

Kolding: Sikkerheden var ellers helt i top tirsdag formiddag i Retten i Kolding. Tre politimænd stod klar foran retssal syv, hvor sagen mod en 27-årig tiltalt skulle foregå. Men få minutter før, retssagen var planlagt til at begynde, trådte dommer Anne Mikkelsen ind i retssalen med beskeden om, at tiltalte ikke ville dukke op.

- Han ville ikke med transporten, fordi han frygtede for sin sikkerhed, forklarede Anne Mikkelsen.

Den 27-årige sidder i øjeblikket fængslet i Kragskovhede Fængsel i Jerup små 15 kilometer fra Frederikshavn. Tirsdag skulle han møde ved Retten i Kolding i forbindelse med et røveri, han ifølge anklageskriftet begik sammen med en medgerningsmand mod McDonald's tilbage i 2010. Den 27-årige skulle dog også forklare sig i seks andre forhold. Han var blandt andet også tiltalt for at have båret kniv i nattelivet og for at have truet Liva-medarbejdere med at slå dem ihjel.

Tiltalte mødte dog ikke op, og anklager Lone Petri måtte nøjes med at afhøre vidner. Lone Petri fortalte tirsdag eftermiddag, at sagen er blevet udskudt.