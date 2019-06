Tiltale: Familiefar voldtog sin datter flere gange om ugen igennem fire år

En 65-årig mand fra Lunderskov skal tirsdag for Retten i Kolding tiltalt for adskillige voldtægter af sin datter. Den 65-årige er desuden tiltalt for at være i besiddelse af børneporno.

Her fremgår det også, at den 65-årige voldtog sin datter, mens de var i Thailand, og at manden "udnyttede sin fysiske og psykiske overlegenhed". Anklageskriftet beskriver desuden i detaljer, hvordan voldtægterne skulle være sket i en periode mellem 2010 og 2014.

Det fremgår således af anklageskriftet, at manden var i besiddelse af omfattende gengivelser af børn, der var seksuelt aktive. Ifølge anklageskriftet var der flere personer på videoerne herunder et barn på under 12 år.

Op til 12 års fængsel

Den 65-årige fra Lunderskov risikerer flere års fængsel. Ifølge straffelovens paragraf 222, som manden er tiltalt efter, kan han straffes med helt op til 12 års fængsel.

Det kræver, at Retten i Kolding er enig i anklagen om, at den 65-årige voldtog sin datter ved hjælp af tvang, og at han udnyttede sin fysiske og psykiske overlegenhed over for hende.

I en lignende sag fra 2016 blev en 58-årig mand ifølge Ritzau idømt seks års fængsel for en stribe grove seksuelle krænkelser af en 14-årig pige. Den 58-årige blev dømt for at have udnyttet sin psykiske overlegenhed til at få hende til at imødekomme hans seksuelle lyster. Den 58-årige var desuden tidligere dømt for besiddelse af børneporno.

Sagen mod den 65-årige forventes afsluttet tirsdag, idet den kører som en tilståelsessag.