Tiltale: 65-årig krænkede sit barnebarn seksuelt flere gange gennem et år

"Du har en lækker krop og en god numse" skulle en 65-årig bedstefar angiveligt have sagt til sit barnebarn, hvorefter han krænkede hende seksuelt ved blandt andet at røre ved hende flere steder på kroppen.

Ifølge anklageskriftet skulle bedstefaren flere gange at have skaffet sig andet seksuelt forhold end samleje med sit barnebarn, der er født i vinteren 2008. Dermed startede krænkelserne ifølge anklageskriftet, da barnebarnet kun var ni år gammelt. Den 65-årige skulle angiveligt også have befølt sit barnebarn flere steder på kroppen herunder kønsdelene.

Befølt pigen på numsen

Den 65-årige er tiltalt for tre forhold, der alle drejer sig om seksuelle krænkelser af barnebarnet. To af forholdene omhandler to konkrete episoder, hvor den første skulle have fundet sted den 20. maj i år. Her skulle den 65-årige angiveligt have befølt pigen på numsen og andre steder på kroppen, lige som han blandt andet også skulle have ført pigens hånd hen til sin penis, mens han stadig havde bukser på.

Den anden episode skulle have fundet sted den 1. juni omkring klokken 22.30. Ifølge anklageskriftet har den 65-årige her igen rørt pigen på numsen, hvorefter han sagde "du har en lækker krop og en god numse". Det fremgår i øvrigt også, at han igen skulle have skaffet andet seksuelt forhold end samleje med barnebarnet og have sagt "jeg ved jo godt, du kan lide det".