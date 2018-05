Tilsyn på 13 plejehjem: Vonsildhave scorer den laveste karakter

Kolding: Vonsildhave, der drives af det svenske plejefirma Attendo, fik 3,6 ud af 5 point, efter plejehjemmet i december fik besøg af et uanmeldt tilsyn. Et 1-tal er den laveste og gives, når målet opfyldes i meget lav grad, og det udløser et 5-tal, når målet i meget høj grad opfyldes. Vonsildhave er det af de 13 plejehjem i Kolding Kommune, der får den laveste score. Som tidligere beskrevet i JydskeVestkysten har det nybyggede plejehjem været udfordret af flere lederskift i de tre år, det har eksisteret.

Det er Vonsildhaves dokumentation, som tilsynet er mest kritisk overfor. Her er scoren 2. Tilsynet noterer blandt andet, at der manglede beskrivelser af indsatser over for to beboere med komplekse problemstillinger. At beskrivelser af pleje, omsorg og medarbejdernes observationer findes i to forskellige it-systemener er en del af udfordringen. Der er for eksempel fundet fejl i medicinhåndtering.

Pleje, omsorg og praktisk støtte udløser scoren 3, fordi tilsynet vurderer, at plejehjemsbeboerne får pleje og omsorg, der delvist svarer til deres behov. De beboere, som tilsynet har talt med, fortæller dog, at de er tilfredse med plejeindsatserne.

Hverdagslivet og personalets kompetencer scorer 4, og de fysiske rammer får et 5-tal.

Tilsynet vurderer samtidig, "at den nuværende ledelse, sammen med engagerede medarbejdere, arbejder meget målrettet og har iværksat tiltag, der skal optimere plejen, omsorgen og den praktiske støtte".