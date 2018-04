Tilskuere er velkomne til DM i klatring i Kolding

Kolding: Danmarks bedste klatrere er på vej til Kolding - Kolding Klatreklub er nemlig vært ved årets Danmarksmesterskab i boulderklatring for seniorer. Konkurrencen holdes i klubbens hal i Volkerts Fabrikker, Dalbygade 40N, lørdag 21. april kl. 11-21.

Det er første gang en klub i Trekantområdet holder DM i bouldering for seniorer.

Klatreruterne bygges til anledningen af den professionelle svenske rutebygger Daniel Olausson med hjælp fra klubbens egen Kasper Gram og Lorenz Ulmer fra København, der begge er dygtige rutebyggere og klatrere.

- Ruterne er så svære, at det ikke handler om at komme først, men i stedet om at nå til tops. Klatrerne skal ved hjælp af kun ganske små og få klatregreb, klatre op ad de fem meter høje vægge, hvor der kun er madras under, fortæller Jens Winbladh, formand for Kolding Klatreklub, i en pressemeddelelse.

Konkurrencen varer hele dagen, og der er gratis adgang for tilskuere, men særligt finalen fra kl. 18.30-20.30 er et spændende tidspunkt at kigge med på.