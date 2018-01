Tilskud sikrer pasta og dåsemad på hylderne hos Kolding Madhjælp

- Hvis vi ikke har mad nok til de folk, der kommer, så går vi ud og køber mad, så der ikke er nogen, der skal gå tomhændet fra os. Det er ikke altid, vi kan nå at få skaffet mad nok, for der kommer 70-100 familier hver gang. Vi bruger også penge på kørsel og reparationer, hvis vores frysere går i stykker.

- Vi havde udsigt til at få 5.000 kroner i tilskud fra kommunen, og havde vi fået det beløb, så havde vi været på spanden. Heldigvis valgte politikerne i social- og sundhedsudvalget at give os de 15.000 kroner, vi havde søgt om, siger Ida Jørgensen, der er formand for Kolding Madhjælp.

Kolding Madhjælp er et fællesskab af frivillige, der arbejder for at enlige, familier og alle andre kan få mad på bordet, når budgettet knager. Kolding Madhjælp modtager doneret mad, og formidler det videre til mennesker, der ikke har råd til mad.Kolding Madhjælp modtager som hovedregel alt mad, så længe det ikke er letfordærveligt. Alt der har lang holdbarhed som konserves, mel og spaghetti eller fødevarer, der kan fryses, modtages med glæde. Kolding Madhjælp holder åbent søndage i ulige uger fra 14 - 16. I dette tidsrum kan der både afleveres og afhentes mad. Adressen er: Råværket, Esbjergvej 108, 6000 Kolding. Telefonnummer: 61867915

Efterlyser frivillige

Op til jul fik Kolding Madhjælp flere donationer, så madhjælpen kunne uddele 60 portioner julehjælp.

- Vi kunne helt sikkert godt bruge flere frivillige. For det hænger på de her fire, fem, seks stykker, der skal hente og bringe mad og tage vagter, forklarer hun.

Kolding Madhjælp har været i gang siden september 2015.

- Behovet for vores hjælp er steget, specielt efter kontanthjælpsloftet blev vedtaget. Også fordi det rygtes. Jo længere vi er her, jo flere kender til det, så der kommer flere og flere. Og vi har fået udtalelser fra vores brugere om, hvor stor gavn de har af vores hjælp. Det frigiver ressourcer, når man ikke skal tænke på, hvor man skal få maden fra i morgen. Spekulerer man på det, så har man ikke energi til ret meget andet.

Kan I møde det behov, der er?

- Indtil nu har vi kunnet. Vi prøver at dele maden så ligeligt som muligt mellem dem, der kommer. De første står allerede i kø fra klokken 12, og vi åbner klokken 14.

Ud over de familier, der kommer, når der er åbent hver anden søndag, så tager Kolding Madhjælp også mod borgere, der er handicappede eller lider af social angst og ikke kan stå i kø.

- Der er en del sagsbehandlere på jobcentret og i handicapafdelingen, der henviser til os, og så spørger de, om vi kan åbne en anden dag, hvor der ikke står alle de her mennesker. Det gør vi også, siger Ida Jørgensen.

Karina Lorentzen (SF), der er formand for social- og sundhedsudvalget fortæller, at alle i udvalget var enige om, at Kolding Madhjælp skulle have de 15.000 kroner.

- Vi vil gerne honorere det store arbejde, som Kolding Madhjælp gør. Vi skal være glade for, at de løser den her opgave, mener hun.