Tillidsmand: Ambulanceflytning er en lappeløsning

Det giver god mening at etablere et ambulanceberedskab i Egtved, men det burde ikke ske på baggrund af en flytning, mener fællestillidsrepræsentant for ambulancetjenesten Responce.

Kolding: En lappeløsning.

Sådan beskriver Stefan Fyhn Gregersen flytningen af den ene af Koldings ambulancer, der fremover har fået base i Vejle Kommune. Han er fællestillidsrepræsentant for ambulanceredderne i ambulancetjensten Responce Region Syd.

- Grundlæggende har jeg den holdning, at det er positivt, man etablerer et beredskab i Egtved. Det giver god mening. Problemet er bare, at man etablerer beredskabet på baggrund af en flytning af et andet. I stedet burde man oprette et ekstra beredskab. Det er en lappeløsning, det her, siger Stefan Fyhn Gregersen.

- Det ville være meget, meget bedre, at man opretter ekstra beredskaber, hvor der er brug for det. På den her måde lapper man bare responstiden i området for en periode, siger han.