Tillidskvinde: Fyr os hurtigt

Kolding: - Stemningen er meget trykket. Når man sidder i kantinen, så er det det, man taler om.

Sådan beskriver tillidskvinde og næstformand i Kolding Kommunes hovedsamarbejdsudvalg Hanne Thomsen hverdagen på de kommunale administrationsgange i disse dage, hvor alle venter på, at fyringerne som følge af 2019-budgettet bliver varslet.

I alt skal der spares 16 millioner kroner på lønningerne i administrationen som følge af budgettet.

- Vi vil bare gerne have, at de gør det hurtigt, og at det ikke sker lige op til uge 42, når folk skal på ferie.

- Dem, der bliver prikket, skal have mulighed for at snakke med deres kolleger. Jeg ved også, at vores arbejdspsykologer bliver stillet til rådighed, og så arbejder vi på at få lavet en jobbank, så dem, som afskediges, får fortrinsret til ledige job i opsigelsesperioden, oplyser Hanne Thomsen.

Tillidskvinden er tilfreds med, at afskedigelserne ikke - sådan som det er sket tidligere - kommer til at ske på en bestemt varslet dato.

- Det har vi prøvet før. Det var skrækkeligt, siger Hanne Thomsen.