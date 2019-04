Tilladelsen er søgt: Nedrivning af Klostergården står lige for døren

Kolding: Nedrivningen af Klostergården er lige på trapperne. Kolding Byråd godkendte på sit seneste byrådsmøde den såkaldte skema B-ansøgning, som er byggeriets endelige budget. Dermed kan Domea.dk søge tilladelse til at begynde nedrivningsarbejdet - hvilket de ifølge Louise Prahm, projektchef hos Domea.dk, allerede har gjort.

- Vi arbejder intenst på at få det hele løst, så vi kan gå i gang med at bryde det ned, siger hun.

Planen er, at der skal bygges 95 nye boliger, hvor Klostergården ligger i dag. Dermed kan der endelig sættes punktum for sagen om Klostergården, som Domea.dk købte i 2014, og de seneste år har været faldefærdig og plaget af hærværk.

- Vi har slutbehandlet, og nedrivningen står lige for døren. I mellemtiden har vi sørget for, at Domea sikrer alt, hvad de skal sikre, men det er svært for dem at gøre mere, når folk bliver ved med at bryde ind, selvom der er skodder for alle vinduer og døre, siger borgmester Jørn Pedersen (V).