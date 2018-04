Tilflytteren Peter vil male Kolding rød med ny fodboldfanklub

Kolding: - Get in Reds!

på Facebook. Gruppen hedder LFC Family Kolding. Det er gratis og uforpligtende at være med i Facebook-gruppen.skal du melde dig ind via hjemmesiden www.lfc-danmark.dk Det koster 200 kroner om året at være officielt medlem.

Officiel fanklub

Siden er det gået stærkt.

Facebook-gruppen "LFC Family Kolding" har på to uger fået 270 medlemmer.

Og fredag kom højdepunktet: Fanklubben fik sit eget "klubhus" og har nu hjemmebane på Den Engelske Pub i Kolding.

Dermed kunne Peter og resten af medlemmerne blive godkendt som en underafdeling af den officielle Liverpool-fanklub i Danmark, LFC Family DK.

- Det er fantastisk. Nu er vi en rigtig fanklub. Og vi er så glade for at høre til på Den Engelske Pub, for stedet emmer jo af fodboldhistorie, forklarer Peter.

Han er ikke i tvivl om, at de røde farver, der kendetegner den engelske fodboldklub, vil sprede sig meget mere i byen.

- Kolding er bare rød. Det er tydeligt at mærke. Det hænger måske også sammen med, at Jan Mølby, der kommer fra Kolding, i mange år spillede i Liverpool. Og så er det for tiden virkelig sjovt at være Liverpool-fan, forklarer han med henvisning til, at fodboldklubben er meget tæt på at spille sig i dette års Champions League finale.