Tilbud til abonnenter: Tag med avisen på vingård

Kolding: Mandag den 19. august har fuldt betalende abonnenter på JydskeVestkysten og Fredericia Dagblad mulighed for at komme helt tæt på driften på en dansk vingård. Her besøger vi Modavi, der blev skabt i 2004 på Thuesensminde på Skærbækvej i Fredericia.

Vinbonde Kim F. Madsen er selvlært vinbonde og viser denne mandag rundt på vingården, Lindely på Sdr. Vildstrupvej, hvor vineriet nu er sat op. Vinbonden har både vinmarker ved Lindely og i Fredericia, og hver uge året rundt deltager 32 ældre fra blandt andet Fredericia i forskellig grad i arbejdet i vinmarkerne.

Mandagens JV Direkte-arrangement byder blandt andet på rundvisning i vinmarkerne og vineriet, vinbondens fortælling om årets gang på vingården og vinsmagning.

Læs mere og køb billet på jv.dk/fordele og klik ind på JV Direkte.