Tilbagegang i Koldings idrætsforeninger: Medlemmerne forsvinder

Det går tilbage for idrætsforeningerne i Kolding.

Mens antallet af medlemmer i idrætsforeninger stiger på landsplan, dykkede det sidste år i Kolding Kommune.

Fra 2016 til 2017 er medlemstallet i kommunen faldet med 1669, så der nu er 35.795 medlemmer i 175 foreninger.

Det viser de seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), oplyser DIF i en pressemeddelelse.

- Kommunerne spiller en afgørende rolle for, at foreningsidrætten fortsætter med at stå stærkt i Danmark. I idrætten arbejder vi for at skabe tilbud, der er tilpasset de ændrede idrætsbehov i befolkningen. Ikke mindst med nye og mere fleksible motionstilbud. Det er helt afgørende i vores Bevæg dig for livet-samarbejde i DGI og DIF og afgørende for at nå målsætningen om at blive den mest idrætsaktive nation i verden, siger Søren Møller, formand i DGI.

På landsplan er der fremgang på 9.095 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal i de to organisationer nu er på 2.230.856 fordelt på 11.479 foreninger.

På landsplan er der kommet flere kvinder i idrætten, så de med 43,4 procent udgør den største andel nogensinde. Tallene viser også en stigning blandt de ældre. Der er kommet 10.671 flere medlemmer over 60 år fra 2016 til 2017.