Til kamp mod cykeltyve: Elever udvikler tyverisikker stativlås

Fire elever på Hansenberg mener, de har svaret på, hvordan man kommer cykeltyveri til livs. Gruppen er ved at udvikle en helt ny måde at sikre sin cykel på.

Kolding: Daniel Jørgensen havde fået stjålet sin cykel en dag for cirka fire måneder siden, da hans gruppe i teknologi A skulle i gang med eksamensprojektet. De skulle have en idé.

Det er planen, at der skal kunne låses to cykler fast til den nye cykelsikring, der er kombineret lås og stativ. Én cykel på hver side.Den foreløbige udregning viser en pris på cirka 3000 kroner per stativ. Produktet er stadig under udvikling. Gruppen består af Marie Maxsø, Daniel Jørgensen, Christoffer Mahmens Nim og Majken Køpke. De går alle i 3.g på Hansenberg.

Ingen nøgle

Produktet er en kombineret cykellås og cykelstativ. Prototypen, gruppen har udviklet, består af et metalstativ, som har en metalarm. Ideen er, at stativet er fæstnet til jorden, og at man låser sin cykel fast ved at sætte en metalarm om cyklens stel. Metalarmens ende føres tilbage til stativet og låses fast med fingeraftryk.

- De almindelige cykellåse og kæder er ret nemme for cykeltyve at klippe op. Eller også kan de smide cyklerne om i en trailer. Vi ville lave noget, som kunne låses fast til jorden, siger Marie Maxsø.

- Normalt skal man have lås og nøgle med. Her behøver man ikke have en nøgle. Så kan man ikke smide den væk.

Gruppen har allerede præsenteret ideen for Kolding Kommune og et lokalt firma, der producerer cykelstativer- og låse.

- Hvis de kan se, det fungerer, vil de gerne indgå et samarbejde med os. Vi fokuserer mest på kommunerne, så det kommer ud til skoler og i det offentlige rum, fortæller Marie Maxsø.