Til håndlæsning i Kolding: Du må gerne kalde mig en heks

For nogle er det sandheden og fremtiden. For nogle er det noget værre vås. Læs her, hvordan det gik, da JydskeVestkysten sendte en journalist til håndlæsning i Kolding.

Kolding: Det begynder at sitre lidt i mine fingre. Tahoma har sagt, at jeg skal slappe af. Tænke på mine hænder. Mærke energien i dem. Jeg sidder med lukkede øjne i det lyse, lavloftede rum. Hun sidder overfor mig, og jeg kommer til at smugkigge. Tahoma har også lukket sine øjne. På hendes ordre lægger jeg mine hænder på bordet i mellem os. Den røde velourdug og det skarpe lys fra den lille skrivebordslampe får mine hænder til at se næsten selvlysende ud. - Lad os så se, siger Tahoma. Hun er kiromantiker. Det betyder håndlæser. Man kan også kalde hende en spåkone. - Og du må også gerne kalde mig en heks, siger hun. I dag er hun i Kolding, og jeg skal have læst mine hænder. Men kun håndryggen. Det andet bliver for personligt. For tæt på. Det vil jeg ikke have lyst til at dele med andre, siger Tahoma og forklarer: I håndfladerne læser hun underbevidstheden. Hvorimod håndryggen kun siger noget om det bevidste. Ting, man allerede selv er bekendt med. - Derfor vil du også kunne genkende alt det, jeg fortæller dig i dag, siger hun. Ja ja, tænker jeg.

Foto: Foto: Søren Gylling Når Tahoma læser hænder, kigger hun først på håndens facon og hudens struktur. Valget af smykker kan også sige noget om personligheden, fortæller Tahoma.Foto: Søren Gylling

Barchef og indianerdreng - Du blev lagt i vuggen som et familiemenneske. Du er plejende og pædagogisk i din omgang med mennesker. Du tænker på andre før dig selv, starter Tahoma. Hendes fingre er bløde og stryger blidt hen over mine hænder. Det er dejligt. - Du er struktureret. Og dine sanser er meget åbne. Du får alt ind, uden filter. Det kan godt fylde for dig. Ja, ja. Tahoma kan se alt, siger hun. Også fremtiden, selv om det er ulogisk. Det kan godt gøre folk bange. Hun kan også se døden. - Men altså ikke døden på den måde. Døden er jo fysisk. Ånden fortsætter, siger hun. Selv har hun været håndlæser i 22 år. Før det arbejdede hun som barchef på Royal Scandinavian Casino. Og før det - i et tidligere liv - var hun en halvblods indianerdreng. Hun læser tingene i hænderne. Det er et håndværk, som alle kan lære, forklarer hun. Men man skal virkelig brænde for det. Tahoma ser også ting, når hun læser hænder. Billeder, der kommer frem for hendes øjne. Og hun mærker ting i kroppen, der kan betyde noget. Jeg håber ikke, hun har ondt.

Foto: Foto: Søren Gylling - Det kræver mod at være håndlæser. Tårerne kan godt trille, når jeg arbejder. Jeg bliver jo også rørt. Men jeg ser mig selv som en tolk: Medfølende, men ikke medlidende. Jeg visker tavlen ren, når jeg tager hjem, siger Tahoma. Foto: Søren Gylling