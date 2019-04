Tidligere viceskoleinspektør på Lyshøjskolen er død: Læs kollegaernes mindeord

Kolding: Nuværende og tidligere medarbejdere og ledelse på Lyshøjskolen skriver følgende mindeord om Grete Dahl, Ødis:

Lørdag formiddag modtog vi den meget triste besked, at tidligere viceskoleinspektør ved Lyshøjskolen Grete Dahl er gået bort efter længere tids alvorlig sygdom. Grete blev ansat som lærer ved Lyshøjskolen 1975, hvor hun var ansat, indtil hun gik på pension i 2012. Efter en årrække, som lærer primært i dansk og engelsk i overbygningen, blev Grete en del af skolens ledelse, da hun i august 1997 blev ansat som afdelingsleder med særligt ansvar for indskolingen. Da Lyshøjskolen i april 2009 søgte en viceskoleinspektør, var Grete det naturlige valg. Skal Gretes arbejdsliv sammenfattes med et ord, så er det værdsat. Værdsat fordi hun var engageret i sit arbejde, værdsat fordi hun behandlede alle ens, værdsat fordi hun var vidende, værdsat fordi hun var flittig og aldrig sagde nej til en arbejdsopgave, værdsat fordi hun var en omsorgsfuld leder, værdsat for sin ro og empati, værdsat for aldrig at svigte, værdsat for sin loyalitet.

Grete var med sin store kærlighed til børn og det enkelte barns trivsel en kompetent og meget engageret leder. Hun gik forrest i enhver sag, der kunne gavne Lyshøjskolens og folkeskolens virke, og hun arbejdede dedikeret indtil opgaven var løst. Mængden af arbejdstimer oversteg ofte langt mere, end man kunne forvente, men for Grete handlede det om opgaven og den bedste løsning. Som kollega i ledelsesteamet var Grete dygtig og afholdt med glimt i øjet og hurtig i replikken. Alle følte sig trygge og oplevede Grete som en lyttende og troværdig leder, der også kunne sige nej og stå fast, når det var det, der tjente skolen og barnet bedst. Man mødte Grete på kontoret, når man mødte ind, for hun var altid den første på kontoret, og den sidste der gik hjem. Vi ved, hun elskede sit job.

Vi vil mindes Grete med varme og glæde og for hendes store betydning for Lyshøjskolen. Grete efterlader sig mand, børn, svigerbørn og børnebørn, der sidder tilbage med et stort tab.

Æret være Grete Dahls minde